Marcos Llorente’nin formasına 8 bin 100 Euro verdi

İspanya’da corona virüsü ile mücadeleye bağışlanacak olan yardım kampanyasında Atletico Madrid’in orta saha oyuncusu Marcos Llorente’nin forması açık arttırmaya sunuldu. Marcos Llorente’nin, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İngiltere’de Liverpool’a karşı turu adeta tek başına getirdiği maçta giydiği forma, açık arttırmayla 8 bin yüz Euro’ya alıcı buldu.

Daha önce birçok yıldız sporcunun forması ile yapılan açık arttırmadaki rakam ile İspanyol futbolcu, Rafael Nadal’dan sonra ikinci sıraya oturdu. Llorente’nin forması, Juan Carlos Navarro ve Kobe Bryant’ı geride bırakmayı başardı.

Formayı, İspanyol sunucu David Brancono satın aldı.

LIVERPOOL MAÇINDA YILDIZLAŞMIŞTI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Atletico Madrid, Liverpool’a konuk oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Atletico Madrid, deplasmanda rakibine 1-0 yenildi. Bunun üzerine karşılaşma, uzatmalara gitti.

Uzatmaların henüz 4. dakikasında farkı ikiye çıkaran Liverpool, turu geçtiğini düşünürken, sahneye 56. dakikada Diego Costa’nın yerine oyuna giren Marcos Llorente çıktı. Liverpool’un attığı golden üç dakika sonra ağları havalandıran Marcos Llorente, takımını avantaj yakalamasını sağladı.

Bunun üzerine tüm hatlarıyla saldıran Liverpool’un açığını bir kez daha değerlendiren Marcos Llorente, ilk uzatma dakikasının son anlarında maçı 2-2’ye getirdi. Uzatma dakikalarının uzatmalarında ise Marcos Llorente, bu kez Alvaro Morata’ya yaptığı asistle geceyi bitirdi.

Deplasmanda 3-2 kazanan Atletico Madrid, çeyrek finale yükselen takım olurken, Marcos Llorente sergilediği performansla İspanyol taraftarların uzun süre unutamayacağı bir gece yaşamasını sağladı.