Liverpool’da online antrenmanlara geç kalanlara para cezası!

Corona virüsü ile mücadele edilen şu günlerde futbol takımları da antrenmanlarını online olarak sürdürürken Liverpool da bu kulüpler arasında yer alıyor.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp antrenman süreçlerini anlatırken Zoom üzerinden online olarak yaptıkları çalışmalara geç gelenlere para cezası verdiklerini söyledi.

Takımdaşlıktan ve birliktelikten söz eden Klopp, oyuncularını çok özlediğini ifade ederken “Çocukların morali iyi, görür görmez onları neden özlediğinizi anlıyorsunuz, harika bir grup. Onlarla hep birlikte olmak, onlara hep yakın olmak istiyorsunuz. Bu online antrenmanlar, mesajlaşmaların, görüntülü aramalarda hal hatır sormanın dışında en yakın olduğumuz zamanlar. Zaman uzadıkça özlem artıyor. Durumu yüzde 100 anlıyorum ancak sevdiğiniz insanları ne kadar uzun süre göremezseniz durum o kadar kötüleşir. İçinde olduğumuz durum bu” dedi. İLGİLİ HABER Arsenal`in yıldızları maaş kesintisini reddetti! Tek çare...

Online antrenmanlarla ilgili kurallar koyduklarının da altını çizen Klopp, “Sabah 10’da başladığımız antrenmanlarda video konferans kanalı 9.30’da açılıyor ve neredeyse 9 buçukta herkes gelmiş oluyor. Özellikle başlarda erken katılıyorlardı ve sohbet kaotik bir hal alıyordu. Artık daha geç geliyorlar ancak vaktinde geliyorlar bu önemli çünkü para cezası var. Zoom’a çok geç gelirsen parasını ödersin!” ifadelerini kullandı.