Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay corona virüsünü yendi!

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay'dan iyi haber geldi. Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanedeki tedavi sürecini tamamlayarak evde karantinaya giren Yusuf Günay, sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Günay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda corona virüsü ile mücadele eden hastalara acil şifa dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ülkemin güzel insanları, corona virüsü tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür corona virüsünü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Corona virüsüne yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet.”