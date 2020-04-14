Fransa’da kaos! Ligleri oynatma planı ‘Ultras’ları ayağa kaldırdı

Fransa’da Profesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) yaptığı toplantı sonrasında, Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının yeniden başlatılmasına yönelik senaryolar taraftar gruplarının ayağa kalkmasına neden oldu.

Corona virüsü salgınının her geçen gün daha da esaret altına aldığı Fransa’da, bu sezon kalan Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarının Temmuz sonunda bitirlerek gelecek sezon maçlarının ise Ağustos sonunda başlaması düşünülüyor.

LFP’nin yaptığı açıklamada, 2020-2024 yılları arasında ligin ana yayaıncısı olan Mediapro'dan gelecek ilk taksitleri tehlikeye atmamak için böyle bir karar aldığı öğrenildi. İspanyol yayın grubu Mediapro, Ligue 1 için yıllık 780 milyon Euro, Canal+ 330 milyon Euro veriyor. Ligue 2 yayınları için ise, Mediapro 34 milyon Euro, beIN Sports ise 30 milyon Euro ödeme yapıyor.

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Virüs nedeniyle ekonomik olarak daha da zor günler geçirecek olan kulüplerin batmasını istemeyen LFP yönetim, ligleri oynatarak bu gelirlerden mahrum kalmak istemiyor. Ancak Fransa tribünlerinde etkin olan 45 ‘Ultras’ grubu da liglerin başlatılmasına ‘hayır’ demek için ortak bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride “Futbolun makul bir ortamdan önce devam etmesi düşünülemez. Sağlık koşullarının tamamen düzelmesinden sonra devam edilmeli” denildi.