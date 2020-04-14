Fellaini corona virüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi…

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Belçikalı ünlü futbolcu Marouane Fellaini corona virüsünü yendi. Son testleri negatif çıkan 32 yaşındaki oyuncu taburcu edildi.

Ünlü futbolcu Fellaini corona virüsü atlattı… Çin’de geçtiğimiz ay corona virüsüne yakalanan Belçikalı oyuncu Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde karantinaya alınmış ve acil olarak tedavisine başlanmıştı.

HAVALİMANINDA VERDİĞİ TEST POZİTİF ÇIKMIŞTI

32 yaşındaki Fellaini, 20 Mart'ta sezon hazırlıklarına başlamak üzere Çin'e dönmüş ve havalimanında kontrolleri yapıldıktan sonra 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yıldız ismin ülkeye girerken verdiği testin pozitif çıkması nedeniyle 22 Mart’ta hastaneye sevk edilmişti.

Yoğun tedavinin ardından virüsü yendiği açıklanan Fellaini’nin son testi negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. Yıldız futbolcu bugünden itibaren 14 gün evinde karantina altında olacak.

Corona virüsü salgınının başladığı Çin'de enfekte olan ilk futbolcu olan Fellaini daha önce Premier Lig'de Everton ve Manchester United forması giymişti.