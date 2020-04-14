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Doğuş Balbay ve Erica Balbay takipçiler ile buluşuyor!

Evde kalmaya destek vermek için “Açılsa da aramızdaki mesafeler, tekrar gelecek omuz omuza vereceğimiz günler! Sen kafanı ferah tut diye Head&Shoulders Hep Seninle” mottosu ile başlattığı #HepSeninle kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği Instagram canlı yayın etkinliklerinin bu haftaki konukları Doğuş Balbay ve Erica Balbay olacak.

06:56 -
Haberler Basketbol
Doğuş Balbay ve Erica Balbay takipçiler ile buluşuyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ‘Özgüven' sponsoru Head&Shoulders, basketbola verdiği desteği içerisinde bulunduğumuz bu dönemde de sürdürüyor ve basketbolun efsane isimlerini takipçileri ile buluşturuyor.

A Erkek Basketbol Milli Takımı kaptanlarından Doğuş Balbay, eşi Erica Balbay ile birlikte evde nasıl antrenman yaptığını ve günlük spor rutinini Head&Shoulders Türkiye Instagram hesabından yapılacak canlı yayında Head&Shoulders takipçileri ile paylaşacak. “Evde Antrenman” başlığındaki canlı yayın 17 Nisan Cuma günü saat 17.00'da gerçekleşecek.

Head&Shoulders, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği moral ve motivasyonu yükseltmeye katkı sağlayacak canlı yayınlar ile topluma #HepSeninle mesajını vermeye devam ederken herkesi kafasını ve bedenini ferah tutmaya davet ediyor.

anadolu efes doğuş balbay
Son güncelleme: 12:01 14.04.2020