Doğuş Balbay ve Erica Balbay takipçiler ile buluşuyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ‘Özgüven' sponsoru Head&Shoulders, basketbola verdiği desteği içerisinde bulunduğumuz bu dönemde de sürdürüyor ve basketbolun efsane isimlerini takipçileri ile buluşturuyor.

A Erkek Basketbol Milli Takımı kaptanlarından Doğuş Balbay, eşi Erica Balbay ile birlikte evde nasıl antrenman yaptığını ve günlük spor rutinini Head&Shoulders Türkiye Instagram hesabından yapılacak canlı yayında Head&Shoulders takipçileri ile paylaşacak. “Evde Antrenman” başlığındaki canlı yayın 17 Nisan Cuma günü saat 17.00'da gerçekleşecek.

Head&Shoulders, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği moral ve motivasyonu yükseltmeye katkı sağlayacak canlı yayınlar ile topluma #HepSeninle mesajını vermeye devam ederken herkesi kafasını ve bedenini ferah tutmaya davet ediyor.