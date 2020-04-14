Bundesliga coronaya rağmen geri dönüyor!

Almanya corona ile en etkin mücadele veren ülkelerden biri. Bunun sonucu olarak liglerin Mayıs ayında yeniden başlaması planlanıyor. Ancak çok fazla soru işareti mevcut. The Times yazarı James Gheerbrant analiz etti, SKOR editörleri derledi…

Son birkaç aydır spor dünyası sessiz. Ligler askıda. Stadyumlar uykuda. Profesyonel sporcular ilk kez bu kadar az görülür durumda. Covid-19 salgını muhtemelen İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana üst düzey sporların en uzun kapanma süresini beraberinde getirdi.

Ama bir yerde bunun sonu görünüyor. Almanya’nın iki futbol ligi, Bundesliga ve Bundesliga 2, Mayıs ayında seyircisiz olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Dönüşe geçen ilk elit turnuvaya sahip olacak olan Almanya’nın futbol evreninin merkezi olması bekleniyor. Bu oldukça cüretli plan; hem çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi, hem de bir miktar normalleşmeyi sağlayan bir stratejik düşünce zaferi. Ama aynı zamanda ahlaki ve pratik endişeleri ortaya çıkaran son derece problematik bir girişim.

Almanya’nın belirgin bir avantajı mevcut. Liglerin güven içinde başlaması için, katılımcıların düzenli şekilde testten geçmesi gerekiyor. Doktorlar ve hemşireler için bile yeterince testi olamayan birçok ülke için bu çok uzak bir ihtimal. Ama günde yaklaşık 100 bin test yapan Almanya’nın çok daha büyük bir tedarik gücü bulunuyor. Bazı Bundesliga ekipleri oyuncularını iki-üç günde bir test ettiriyor. Almanya Futbol Ligi Başkanı Christian Seifert, bu testlerin sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan miktarı tüketmeden yapılacağını belirtiyor.

Almanya’nın test bolluğunda bile bazı sıkıntılı konular var.Halle Üniveristesi virologu Alexander Kekule liglerin bitmesi için 20 bin testin yapılması gerektiği belirtirken, bir Bundesliga 2 koçu, ‘Futbolla çok ilgilenmeyen insanlar için buna anlayış göstermek zor olabilir’ diye konuşuyor.

Öte yandan Bundesliga kulüplerinin üniversitelere bağlı araştırma gruplarıyla çalıştığı ve oyuncuların bu çalışmalara kan bağışlayacağı anlaşılıyor. Bununla test sürecinin sadece kulüplerin çıkarına olmakla kalmayıp daha geniş bir sosyal fayda yaratması amaçlanıyor.

Plan tüm 36 stadyumda maçların yeniden başlamasını sağlamak. Bu maçlarda sadece 240 kişi görev alabilecek: Oyuncular, antrenörler, yetkililer, top toplayıcılar, yayıncılar, gazeteciler ve hizmet personeli. Kulüpler başlangıç tarihinin 9 Mayıs olması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Lig yönetimi Haziran sonuna kadar kalan 9 maçı tamamlamayı planlıyor.

Ancak bir çok açık sorun var. Planlanan başlangıç tarihi 4 hafta sonra ancak şu an oyuncular takım arkadaşlarından uzak duruyor ve birbirlerine müdahale etmeleri yasak. Kulüplerin hiçbiri ne zaman tam zamanlı idmanlara başlayabileceklerini bilmiyor. Çoğu oyuncu egzersiz bisikletleriyle kondisyonlarını korumayı başardı ama ekip olarak idman yapabilen olmadı. Bir Bundesliga koçu yeniden maç ritmi kazanmak için 3 hafta tam zamanlı kolektif antreman yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak büyük olasılıkla bu sadece 1 hafta olabilecek.

Oyuncular da ikiye bölünmüş durumda. Bazıları hemen sahaya çıkmak isterken diğerleri 239 farklı insanla aynı stadı paylaşacağı bir maçı oynamak istemiyor. Ancak çoğu oyuncu biliyor ki sezonu bitirmemek ve yayın gelir pastasının son dilimini alamamak bir opsiyon değil. Sezonun iptali halinde ikinci lig takımlarının büyük bölümünün iflas etmesi bekleniyor.

Finansal zorunluluk işin pratik tarafındaki sorunları azaltmıyor tabii ki. Oyuncuların virüs taşımadığını testle görmek mümkün peki hep öyle kalacaklarından nasıl emin olunacak? Futbolcular için özel bir karantina balonu oluşturacak sert önlemler öngörülüyor. Teorik olarak bu balonu oluşturmak mümkün ama pratikte balonun patlamaması kolay değil. Oyuncular otelde kalacak ama o otelin çalışanları da olacak. Oyuncuları a noktasından b noktasına sürücüler götürecek. Sakatlıklara doktorlar müdahale edecek. Peki bir oyuncu pozitif çıkarsa ne olacak?

Liglerin yeniden başlamasından önce bu soruların yanıtlarını bulması gerekiyor. Almanya’nın bulacağı yanıtlar ve yapacağı hatalar süreci çok daha geriden izleyen diğer ülkeler için de yol gösterici olacak.