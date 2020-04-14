Bournemouth baskıların ardından ‘ücretsiz izin’ kararını geri çekti!

Premier League ekiplerinden Bournemouth, Liverpool ve Tottenham’ın ardından ücretsiz izin kararından vazgeçen üçüncü takım oldu.

Saha dışı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma kararı alan ve izne çıkarılanların maaşlarının bir kısmını hükümetin vergilerden oluşturduğu özel fondan ödemeyi planlayan Bournemouth’a taraftarlardan tepki yağmıştı.

Tepkiler nedeniyle Liverpool ve Tottenham karardan dönerken Bournemouth da kayıtsız kalamadı. Kulübün resmi kaynaklarından yapılan açıklamada “Taraftarlarımızı dinledik ve çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarma kararımızdan vazgeçtik” ifadeleri yer aldı.

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İşte o açıklama:

“Böyle belirsiz zamanlarda kulüplerin hissettiği operasyonel baskıları göz önüne almak gerekir, bu önlemler düşüncesizce alınmadı. Niyetimiz ne kadar iyi yönde olsa da Premier League kulüplerinin bu fona başvurması üzerine yükselen eleştirilerin farkındayız. Taraftarlarımızı dinledik ve çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarma kararımızdan vazgeçtik. Yönetim Kurulu olarak sezon askıda olsa da operasyonlarımızı sürdüreceğimizi ve Corona Virüsü İş Koruma Planı’na başvurmayacağımızı size temin ederiz.”

Kararından şu ana kadar dönmeyen tek kulüp Newcastle United.