Beatrice Vio’nun meydan okumasına karşılık Yasemin Adar’dan geldi

Nike, yeni tanıttığı antrenman serisi “The Living Room Cup” ile dünyanın en iyi sporcularıyla yarışma şansı sunuyor. Dünyanın önemli oyuncuları, iç mekan sporu günlük bir alışkanlık haline getirme konusunda cesur seçimler yapmaya devam ediyor. Instagram sayfasından karın antrenmanı çalıştığı videoyu paylaşarak akımı başlatan Cristiano Ronaldo, yarışmayı 22 yaşındaki dünyaca ünlü İtalyan paralimpik sporcu Beatrice Maria Adelaide Marzio Vio'yadevretti. Beatrice Vio, full body antremanı çalıştığı videosunu paylaşarak takipçilerini kendisine meydan okumaya davet etti. Vio'ya meydan okuyan ilk isimlerden biri de milli güreşçimiz Yasemin Adar oldu.

“The Living Room Cup” haftalık spor karşılaşmalarıyla Nike'ın profesyonel sporcularına karşı yarışabileceğiniz yeni bir alan sunuyor! Her hafta mücadelede rekabet avantajı sağlamaya yardımcı olacak özel egzersizler Nike Training Club uygulamasında sunulacak. Oyuncular sonuçlarını #evdehareket, #dünyaiçinhareket, #playinside ve #thelivingroomcup etiketlerini kullanarak Instagram profillerinde paylaşacaklar.

The Living Room Cup, Nike'ın tüm sporcuları iç mekan sporu ve sağlıklı yaşam alanlarındaki yolculuklarında destekleyici bütünsel yaklaşımının bir başka örneğidir.