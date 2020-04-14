Arsenal’in yıldızları maaş kesintisini reddetti! Tek çare…

Corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere Premier Lig’in ertelenmesi, kulüpleri ekonomik olarak zora soktu. Futbolculara milyon Euro’lar ödeyen Premier Lig ekipleri, ekonomik tedbirler almak zorunda kaldı. Bunlardan biri olan Arsenal, futbolcularına maaşlarında bir yıl için yüzde 12.5 kesinti yapılması teklifinde bulundu.

Tüm takıma sunulan teklif, futbolcuların kabul etmemesi üzerine geri döndü. Arsenal’e yaklaşık 30 milyon Euro kazandıracak olan maaş kesintisini kabul etmeyen futbolcular, böyle belirsiz bir dönemde, eski kontratlarının devam etmesi şeklinde görüş bildirdi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), futbolculardan hiçbir maaş indirimini kabul etmemelerini istemişti.

Teklifte, Arsenal Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başarırsa kesinti olmayacağı, Avrupa Ligi’ne gidilmesi durumunda ise oranın yüzde 7.5’a düşürüleceği de vardı.

Teklifin kabul edilmemesi üzerine Arsenal’in, başta en yüksek ücreti alan Mesut Özil olmak üzere, talibi olan futbolcuları satmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Bu futbolcular arasında Real Madrid ve Barcelona’nın transfer listesinde yer alan Pierre Emerick-Aubameyang da bulunuyor.

Arsenal, futbolcu maaşlarına yıllık 265 milyon Euro ödüyor.

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