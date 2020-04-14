Adil Gevrek: ‘Yayıncı kuruluş bu yanlıştan inşallah döner’

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, corona virüs salgını döneminde kulüplerin mali durumu ve yayıncı kuruluş hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Başkan Gevrek, yayıncı kuruluşun kulüplere yaptığı ödemeleri durdurmasıyla ilgili olarak, “Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada şu an bu sıkıntı var. Ülkemizde de kulüpler bu dönemde ortalama olarak yüzde 30 zarar gördü. Mali işler ile ilgili bir ekip çalışarak, bu sonucu ortaya çıkarttı. Bazı kulüpler yüzde 30 üzeri zarar etti. Onları da ayrı bir şekilde değerlendireceğiz. Tüm bunlarla ilgili yapılacak bir şey var; o da adaletli bir şekilde indirime gitmek” şeklinde konuştu.

“Yayıncı kuruluş yanlıştan inşallah döner”

Daha önce 18 kulübün yayıncı kuruluş ödemelerinde indirime gittiğini hatırlatan Başkan Gevrek, “Yayıncı kuruluş ödemelerinde biz bir indirime gitmiştik. Bu bizim iyi niyetimiz. Bizim iş ortağımız ve iş ortağımızın da zarar ettiğini konuşarak, bir iyileştirme yapmıştık. Bu süreçte şu anda geçmişle alakalı borç olması beni üzdü. Bu durumu doğru görmediğimiz için böyle bir açıklamaya gerek duyduk. Bu yanlıştan inşallah dönerler. Bu oturup konuşulabilir bir durum, ‘ödeneği kesiyorum' demesi yanlış” ifadelerini kullandı.

“Futbolcularımızla indirimi görüşeceğiz”

Başkan Gevrek, ‘futbolcu maaşlarında indirime gitme düşünceniz var mı’ sorusuna işe şu yanıtı verdi: “Tabii ki var. Oyuncularımızla oturup konuşacağız. Adaletli ve haklı bir şekilde böyle bir indirimi futbolcularımızla görüşeceğiz.”

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