Abdullah Avcı: Corona virüsü olaylara bakış açımı değiştirdi

Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş’ta kupada Erzurum’a elenince yolları ayrılan Abdullah Avcı, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının olaylara bakış açısını değiştirdiğini ifade etti. Tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılara vedası, salgının hem insanlara hem futbola etkileri başta olmak üzere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Hepimiz dünyanın en zor işini yaptığımızı düşünüyoruz zaman zaman değil mi? Salgından hemen önce yaşadığım şu son süreçte, ben düşünüyordum mesela. Çok sevdiğim bir şeyi, yaşadığım tüm zorluklara rağmen, kendi doğrularım çerçevesinde, en iyi şekilde yapmak için çok büyük bir çaba gösteriyordum. Kayserispor maçının ardından kariyerimin en değerli ve unutulmaz anını yaşamam ile eşyalarımı toplayıp tesislerden ayrılmam arasında sadece birkaç hafta var. Övgü de yergi de kişisel olarak algılanmaması gereken şeyler. İnsanların sizi övmesi başarılı olduğunuzun, yermesi başarısız olduğunuzun tek başına kanıtı değil.”

“HAKARETLERİN SİZİNLE İLGİSİ YOK”

“İnsanlar merkeze sizi koyan bir şey yapmıyor aslında. Yaptıkları kendileri ile ilgili. Hakaret ederken bile bunun sizinle ilgisi yok. Ama çok sevdiğiniz bir işi, çok değer verdiğiniz bir çatı altında yaparken kabullenmek kolay değil. Çok üzüldüğüm, yıprandığım, kahrolduğum bir dönemdi. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Ama şimdi ailelerini bırakıp hastaneye giden, gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını görüyorum ve inanın utanıyorum.”

“GÖZÜMÜZDE FAZLA BÜYÜTÜYORUZ”

“Futbolu fazla gözümüzden büyütüyoruz. Bunun sevmekle alakası yok. Benim kadar sevenini zor bulursunuz. Kastettiğim şey bu değil. Futbolun bir eğlence unsuru olduğunu, bizim de eğlence sektöründe iş yaptığımızı aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bunu ölüm kalım meselesi haline getirmeye gerek yok. Bazen hepimiz bu yanılgıya düşüyoruz. Ölüm kalım meselesi, hastanelerde canı pahasına hiç tanımadıkları insanları kurtarmaya çalışan insanların yaptığı şey.”

“BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ”

“İnsanlık adına çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Futbol sırasını savdı. Zamanı geldiğinde, iyileştirici özelliği ile yeniden aramıza dönecektir. Kulüplerin ekonomik ve yönetimsel yapılarında köklü değişimler olacaktır. Avrupa’da futbolcu maaşlarında düzenlemeler konuşuluyor. Bu noktada Avrupa ve Türkiye farklı iki senaryo. Orada kulüpler şu anda oynanmayan, gelirin olmadığı dönemlere ilişkin bir kesinti öngörüyor. Adamların zaten geçmişe dönük borçları yok futbolculara.”

“BAZI ÜLKELER DAHA HIZLI TOPARLANACAK”

“Bizde bazı kulüplerde futbolcu-personelin aylardır birikmiş ücretleri var. Bu ödeme sisteminin düzene oturtulması lazım ki; yeni bir planlama konuşulabilsin. Sporcu sağlığını daha fazla önemsemeye başlayacağız. Binlerce kişiyi statlara toplamak mümkün olacak mı ya da ne zaman olacak? Bazı ülkeler daha hızlı toparlanacak, bu rekabet dengesini değiştirecek mi? Transfer politikalarına, altyapı yatırımlarına bakış açısı değişecek mi? Ama henüz bunları konuşmak için çok erken. İnsanlık adına çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Futbol sırasını savdı. Zamanı geldiğinde, iyileştirici özelliği ile yeniden aramıza dönecektir.”

“FARKLI BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİM”

“Sahada olmayı özlemedim diyemem. İlk günlerde bir rahatlama yaşayacağınızı söylerler ya; mesleğinizi çok seven biriyseniz işler pek de öyle değil. Kendimi ölçüp biçmek açısından faydalı bir dönem geçiriyorum. Yaşadıklarımı gözden geçiriyorum. Yenilenme süreci diyebiliriz, mental ve profesyonel anlamda. Farklı bir şekilde döneceğim. Ama acelem yok. Önce şu hayati süreci atlatalım.”

“İNGİLTERE, İSPANYA YA DA ALMANYA…”

“Ben başarıya giden yolun hayal etmek ve o hayali gerçekleştirmek için çalışmaktan geçtiğinde inanıyorum. Enerjim ve tutkum el verdiği sürece futbola hizmet etmek istiyorum. Bunu da yurt içi veya yurt dışı olarak ayırmıyorum. Hayatımda farklı deneyimler olsun isterim tabii. Hiç öncelik sıralaması yapmadım ama İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda sıralamasında olabilir.”