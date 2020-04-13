Tottenham Başkanı Daniel Levy tepkiler sonrası geri adıma attı

İngiltere Premier Lig’in corona virüsü nedeniyle ertelenmesinin ardından Tottenham Başkanı Daniel Levy, hükümetin açıkladığı yardım paketinden yararlanarak, kulüp çalışanlarının nisan ve mayıs ayı maaşlarını ödememe kararı almıştı. 550 çalışanı doğrudan etkileyen bu karar, başta futbol çevreleri olmak üzere pek çok kesimden sert tepkiyle karşılanmıştı.

Daniel Levy, politikacılardan efsane futbolculara, taraftarlardan basına kadar ağır eleştiri alan karardan geri adım atmak zorunda kaldı. Tottenham Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonrası kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamını ödeme kararı aldı.

Geçtiğimiz yıl kulüpten 11 milyon Euro kazanan Daniel Levy’nin kulüp çalışanlarının maaşını ödememe kararı, ilk olarak politikacıların tepkisini çekmişti. “Boğazım düğümlendi” diyen Milletvekili Julian Knight “Bu karar, İngiliz futbolundaki vahşi kapitalizmin tam ortasında kan emicilerin olduğunu gösterdi” ifadesini kullanmıştı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise karar sonrası “Kulüpte çalışan insanlardan önce, yüksek ücret ödenen futbolculardan, böyle kriz durumlarında fedakarlık yapmaları beklenir. Futbolcuların kazandıkları paranın yanına bile yaklaşamayan işçilerin ücretlerinde kesintiye gitmek, yapılacak en son şey olmalı…” demişti.

EFSANE İSİM ELEŞTİRMİŞTİ

Tottenham'da 2008-2012 yılları arasında görev yapmış olan teknik direktör Harry Redknapp da kararı ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. 73 yaşındaki teknik adam “Buna inanamıyorum. Kesintinin futbolculardan yapılması gerekirdi. Bu karar Tottenham gibi büyük bir kulübe yakışmadı. Futbolcuların yılda 10-15 milyon Euro kazandığı, sahibinin dünyanın en zengin insanlarından biri olduğu bir kulüpte çalışanların maaşlarında kesintiye gidilmesi akıl alır gibi değil” diyerek tepki göstermişti.

TARAFTAR DA İSYAN ETTİ

Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin aldığı karara son tepki ise, Londra ekibinin taraftarları arasında da tepkiyle karşılanmıştı.

Taraftar grubu Tottenham Hotspur Supporters' Trust yaptığı kısa açıklamada “Kulübe sürekli durup düşünmeleri gerektiğini söylüyoruz. Şimdi ise daha açık konuşuyoruz ve herkesin önünde söylüyoruz- kulübün itibarını daha fazla zedelemeyin, taraftarınızı dinleyin” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER FIFA`dan flaş açıklama: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak