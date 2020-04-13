Shaq takım arkadaşına para teklif etmiş: Kobe’yi döv, gel 10 bin doları al

Kobe Bryant’ın bu yılın başında ölümünün ardından, onunla ilgili yüzlerce harika hikaye anlatıldı. Nasıl iyi bir baba olduğuyla, takım arkadaşlarına zor zamanlarda nasıl yardım ettiği ile, ne kadar sert bir rekabetçi olduğu ile ilgili… Tabii ki bu hikayelerin önemli bir bölümü de (son yıllarda çok iyi dost haline gelen) Shaquille O’Neal ve Kobe Bryant çekişmesini anlatıyordu.

Ancak Isaiah Rider tarafından anlatılan Kobe-Shaq anısı en çok konuşulanlar arasında girmeye aday.

2000 yılında Los Angeles Lakers’a serbest oyuncu olarak imza atan Rider, Kobe Bryant’ın yedeği olarak görev yapıyordu. 1996-1999 yılları arasında Portland Trail Blazers forması giyen Riders’ın saha dışında biraz agresif bir reputasyonu vardı. Bir stat görevlisine tükürmek, takım uçağını kaçırınca telefon kırmak gibi olaylar…

Lakers kariyerine ‘adı çıkmış’ olarak başlayan Riders’ın bu ününü Shaq kendi avantajına kullanmaya karar verdi.

“Lakers’a gittiğimde Shaq bana ‘Eğer gidip Kobe’yle kavga edersen 10 bin dolar soyunma odasından seni bekliyor’ dedi. Bu daha takımdaki üçüncü idmanımdı. Ben, ‘Hadi adamım, benimle dalga geçiyorsun’ dedim, o tekrar etti: 1 dolarlık halde 10 bin dolar seni bekliyor, işi bitir hemen gel al.’ İnanamadım. Bu adamlar delirmiş dedim içimden. Eğer Kobe’ye el sürseydim, o takımdan beni o kadar hızlı gönderirlerdi ki…”

Riders, Shaq’in teklifini kabul etmedi. Doğru kararı verdiğini aynı takımla beraber bir şampiyonluk yüzüğü kazandığında anlayacaktı.

Shaq ve Kobe emekli olduktan sonra eski anlaşmazlıkları kenara bırakıp çok yakın iki arkadaş haline geldi. Kobe’nin anmasında anma konuşmasını da Shaq yaptı.

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