Rakitic’ten ‘Patates’ çıkışı! O günleri anlattı…

İspanya La Liga ekibi Barcelona’da forma giyen Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, İspanyol gazeteci El Mundo Deportivo’ya Skype üzerinden verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

Sezon başında köklü değişikliğe gitmek isteyen ve bu nedenle Barcelona’nın kendisinin göndermek için arayışlarda olmasına değinen 32 yaşındaki oyuncu, “Sadece bu sezon başında değil, iki sezondur başıma gelen şey bu. Barcelona’da oynamak mükemmel bir yer. Sezon başı çok şaşırtıcı ve rahatsız ediciydi. Bunlardan kendime tecrübeme edindim. Bazen anlamadığımız şeyler olur ve bunları kabul edersiniz. Liglere verilen ara sonrasında sezon tamamlanırsa, lig bitiminde masaya oturup kulüple konuşabiliriz” dedi.

“Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim” diyerek 2021’de bitecek olan sözleşmesi öncesinde kendi kararını kendisinin vermeyi beklediğini belirten Ivan Rakitic, “Son 5 yılda her zaman bana güvenileceğini gösterdim. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerime yardımcı oldum. Barcelona’da oynamanın ve formayı taşımama hakkını verdim” ifadelerini kullandı.

Barcelona’dan ayrılması durumunda yeni adresinin daha önce formasını giydiği Sevilla mı olacağı şeklinde soruya ise Rakitic şu cevabı verdi:

“Sevilla’ya özel bir sevgim var. Ailemi orada kurdum. O formayı yeniden giymenin harika bir rüya olacağını hep söyledim, herkes biliyor. Ama bu durum sadece benim vereceğim bir kararla olmayacak. Sevilla Kulübü’nde ve Sportif Direktör Monchi’de telefon numaram var ama henüz beni aramadılar. Geçen günlerde doğum günümdü ama Monchi beni yine de aramadı (Gülerek). Sevilla’ya olan duygularım herkesin bildiği şey.”

BARCELONA’DAKİ MAAŞ İNDİRİMİ

Lionel Messi önderliğinde maaşlarından yüzde 70 indirim kabul ederek dünyada büyük yankı uyandıran Barcelona’nın bu kararı çok kolay aldığını ifade eden Rakitic, “Kaptanlarla konuştuğumuzda hiçbir tartışma çıkmadı. Kulüple bir direkt konuşmadık. Aslında bu karar neden bu kadar uzun süre sonra açıklanmadı bilemiyorum. Bu durumda yardımcı olduğumuz için mutluyum” şeklinde konuştu.

2014 yılında Sevilla’dan 18 milyon Euro bedelle transfer edilen Ivan Rakitic, Barcelona ile 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 16 kupa kazandı.