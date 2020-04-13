Prof. Dr. Osman Erk: ‘Spor müsabakalarının yapılmasının anlamı yok’

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, SÖZCÜ'ye Covid-19 pandemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erk, “Spor müsabakalarının, konserlerin veya bir başka faaliyetin şu aşamada yapılmasının bir anlamı yok. En azından yaz sezonu da dahil bu etkinliklerden uzak durmanın yararlı olacağı düşüncesindeyiz. İtalya'da bu pandeminin hızlanmasında Lombardia bölgesindeki bir futbol maçının çok etkili olduğunu biliyoruz. Tribünler seyircisiz olsa bile sporcuların temaslı oyun içinde ne kadar korunaklı olacağını kestirmek güç. Toplu taşıma araçları dahil tüm sosyal faaliyetlerden uzak duracağız. Virüs mutasyon geçirir mi, geçirmez mi? Bunların hiçbirini şu an bilemiyoruz” dedi.