Karl-Anthony Towns’ın annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns’ın annesi Jacqueline Towns’ın corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

NBA yıldızı, 25 Mart’ta yayınladığı bir video ile annesinin corona virüsü nedeniyle komaya girdiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın 82 yaşındaki annesi corona virüsü nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

TOWNS AİLESİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Towns ailesi, Jacqueline Towns’ın Covid-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle zamansız bir şekilde hayatını kaybetmesinin acısını yüreğinde yaşıyor.

Sevgiyle anılan ismiyle Jackie, 13 Nisan’da mücadeleyi kaybedene dek bir aydan uzun bir süredir virüsle savaşmaktaydı.

Jackie pek çok insan için pek çok farklı şeydi. Bir eş, anne, evlat, büyükanne, kardeş, teyze, dost… Towns ailesinin reisi olarak da inanılmaz bir güç kaynağıydı; tanıştığı herkesin hayatına dokunan, coşkun, şefkatli ve aşırı derecede sevgi dolu bir insandı. Tutkusu sarihti ve onun enerjisinin yeri asla doldurulamayacak.

Towns ailesi bu zor zamanlarda gördüğü yüreklerden taşan sevgi ve destekten ötürü aşırı derecede minnettar ve her gün Jackie için savaşan ve Karl Senior’ın, Jackie’nin hayatını kaybettiği virüsü yenmesini sağlayan Penn Presbyterian Medical Center ve JFK Medical Center’daki sağlık savaşçılarına müteşekkir.

Büyük kayıp nedeniyle şu an çok büyük bir acı hisseden aile saygıyla bu yas sürecinde mahremiyet talep ediyor.”