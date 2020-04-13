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Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: ‘Corona illeti bile şampiyonluğumuza mani olmayacak!’

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup ekibi Isparta 32 Spor’da Başkan Atakan Yazgan, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler hakkında açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Corona illeti dahi şampiyonluğumuza mani olmayacak " dedi.

22:04 -
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Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: ‘Corona illeti bile şampiyonluğumuza mani olmayacak!’

Corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenirken BAL 7. Grup’ta bitime dört hafta kalan Kestelspor’un bir puan gerisinde bulunan Isparta 32 Spor’un başkanı Atakan Yazgan taraftara seslendi.

Taraftarların ümitsizliğe kapılmamasını isteyen Başkan Yazgan, kalan dört maçı da kazanıp şampiyon olmayı hedeflediklerini ancak corona virüsü salgını nedeniyle maçların ertelendiğini söyledi.

‘Taraftarımızın içi rahat olsun…’

Yazgan futbolcuların da teknik heyetin talimatları doğrultusunda antrenman çalışmalarına devam ettiklerini ve maçlar izin hazır olduklarını vurguladı. Başkan Yazgan, “Sezon boyunca Isparta 32 Spor'un hakkı yenmiştir. Aksine rakiplerin maçları nasıl aldıkları ortadadır. Taraftarımızın içi rahat olsun, corona virüsü illeti dahi şampiyonluğumuza mani olmayacak” dedi.

Başkan Yazgan, her şeye rağmen şampiyon olup 3. Lige çıkacaklarını belirterek, Isparta'ya yakışanın profesyonel ligde mücadele etmek olduğunu vurguladı. Yazgan, ”Önümüzdeki sene Atatürk Stadı'nı dolduran on bin taraftarımızla yeşil-pembe bayraklarla şölene hazır olun” çağrısında bulundu.

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