Işıl Alben’den Cappie Pondexter’a yanıt: ‘Galatasaray var canım! 6 yıl önceyi hatırlayın’

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe forması giyen ABD’li eski yıldız Cappie Pondexter’a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Sorry for late answer but ‘Galatasaray var canım' just to remind you —-> 6 years ago @EuroLeagueWomen @FIBA https://t.co/cXqEb5bSY9 pic.twitter.com/ZGT61agKwc — Isıl Alben (@isilalben10) April 13, 2020

Pondexter, FB TV’de geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir derbi sonrası röportajında söylediği “Galatasaray yok! Sürekli aynı şey. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız” sözlerinin yer aldığı bir paylaşıma Twitter hesabında yer verirken bu videoya Işıl’dan cevap geldi.

Işıl, “Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat ‘Galatasaray var canım.’ 6 yıl önceyi hatırlayın” şeklinde paylaşım yaptı. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi finalde yenerek kadınlarda Euroleague kupasını müzesine götürmüş ve tarihte bir ilki başarmıştı.