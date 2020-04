Işıl Alben’den Cappie Pondexter’a yanıt: ‘Galatasaray var canım! 6 yıl önceyi hatırlayın’

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe forması giyen ABD’li eski yıldız Cappie Pondexter’a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Sorry for late answer but ‘Galatasaray var canım' just to remind you —-> 6 years ago @EuroLeagueWomen @FIBA https://t.co/cXqEb5bSY9 pic.twitter.com/ZGT61agKwc

— Isıl Alben (@isilalben10) April 13, 2020