SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Işıl Alben’den Cappie Pondexter’a yanıt: ‘Galatasaray var canım! 6 yıl önceyi hatırlayın’

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ABD'li eski basketbolcu Cappie Pondexter, Fenerbahçe günlerinden "Galatasaray yok! Biz hep daha büyük olacağız" dediği bir videoyu Twitter'da paylaşırken Işıl Alben'den bu paylaşıma yanıt geldi. Galatasaray'ın kaptanı "Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" diyerek Euroleague finalini hatırlattı.

18:49 -
Haberler Basketbol
Işıl Alben’den Cappie Pondexter’a yanıt: ‘Galatasaray var canım! 6 yıl önceyi hatırlayın’

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Işıl Alben, Fenerbahçe forması giyen ABD’li eski yıldız Cappie Pondexter’a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Pondexter, FB TV’de geçtiğimiz yıllarda yayınlanan bir derbi sonrası röportajında söylediği “Galatasaray yok! Sürekli aynı şey. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız” sözlerinin yer aldığı bir paylaşıma Twitter hesabında yer verirken bu videoya Işıl’dan cevap geldi.

Işıl, “Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat ‘Galatasaray var canım.’ 6 yıl önceyi hatırlayın” şeklinde paylaşım yaptı. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi finalde yenerek kadınlarda Euroleague kupasını müzesine götürmüş ve tarihte bir ilki başarmıştı.

Cappie Pondexter Fenerbahçe galatasaray Işıl Alben
Son güncelleme: 18:53 13.04.2020