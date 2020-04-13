Harry Kane! Tarihin en büyük transferi yaklaşıyor: 227 milyon Euro

Tottenham, tüm takımı etrafına kurduğu isim Harry Kane’i göndermeye ilk defa sıcak bakmaya başladı. Başkan Daniel Levy’nin corona virüs salgını sonrası oluşan ekonomik belirsizlik nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi. Daily Mail’in haberine göre İngiliz kulüp yıldız oyuncunun fiyatını da belirledi: 227 milyon Euro.

Harry Kane ile ilgilenenlerin başında ise Manchester United geliyor. Transfer, gerçekleşmesi haline tarihin en pahalı alışverişi olacak. 2017’de Neymar PSG tarafından 222 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Öte yandan Harry Kane geçtiğimiz günlerde Tottenham’dan ayrılmakla ilgili kapıyı aralamıştı.

‘Spurs’ü seviyorum. Her zaman seveceğim. Ama hep söyledim, doğru yolda gidiyormuşuz gibi hissetmezsem ayrılabilirim. Sadece kalmış olmak için kalacak biri değilim. Ben hırslı bir oyuncuyum, hedefim ‘en iyisi’ olmak.’

Levy’nin fikrini değiştiren bir başka neden de borçlar. Kane’in satışı ile yeni stat yükünün altına giren kulübün ekonomik durumunun da rahatlaması amaçlanıyor.