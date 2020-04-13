Garry Rodrigues büyük pot kırdı! Tepki çeken paylaşım…

Bu sezonki istikrarsız performansı ve eski takımı Galatasaray’a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından Can Bartu’yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter’in fotoğrafına yer vermesi herkesi şaşkına uğrattı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında kiralanan Rodrigues, sakatlıklarından dolayı Galatasaray ile oynanan iki derbide de forma giyememişti. Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu daha sonra Fenerbahçe’nin üst üste yenilgiler aldığı haftalarda paylaştığı ‘dönüyorum’ mesajıyla tepki çekmişti.

Garry Rodrigues bu kez de yaptığı yanlış paylaşımla hedef oldu. Yıldız futbolcunun Can Bartu’yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter ile karıştırması sarı lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.