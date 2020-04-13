Ferdi Kadıoğlu’nda çifte mutluluk bekleyişi!

Fenerbahçe’nin çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu'nun kararına kilitlendi. Altyaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını giyen Ferdi, A Milli tercihini yapma arifesinde.

Hollanda'nın da davetini alan genç oyuncu Şenol Güneş'in çağrısını bekliyor. Ferdi, Hollanda'yı seçerse Süper Lig'de yabancı statüsünde oynayacak. Türkiye'yi seçmesi halinde ise hem milli takım önemli bir yetenek kazanacak hem de Fenerbahçe genç oyuncuyu Türk statüsünde kullanabilecek.

Ay-Yıldızlıların teknik patronu Güneş'in ise fazla süre alamaması nedeniyle genç oyuncu hakkında çekimser olduğu biliniyor.

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