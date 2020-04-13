Fenerbahçe’nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı!

Fenerbahçe, yeni sezonda iki kanat bekini de değiştirmeyi planlıyor. Hasan Ali'nin neredeyse kronik hale gelen sakatlıkları, İsla'nın da takımdan ayrılacak olması nedeniyle, sarı-lacivertliler bu bölgeyi güçlendirecek.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Gündemdeki isimler de sır değil: Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmeleri sezon sonu bitecek iki eski futbolcusunu yuvaya geri getirmek amacında. Ancak yönetim, centilmenliği elden bırakmıyor.

ÖNCE RAKİP

Kulüp, Gökhan ve Caner'le resmi görüşmelere başlamak için Beşiktaş'ı bekliyor. FIFA kuralları gereği, iki oyuncuya da imza attırma hakkı bulunan Fenerbahçe, ‘ezeli rakibe saygı' çerçevesinde henüz direkt bir girişimde bulunmadı.

Yapılacak teklifleri bekleten kulüp, oyuncuların menajerleriyle görüşmeden önce Beşiktaş'ın transferden çekilmesini bekliyor. Bütçe azaltacak siyah-beyazlıların oyuncuların beklentilerini karşılaması zor görünüyor.

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