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Eski NFL oyuncusu Tarvaris Jackson, 36 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti

NFL'de Seattle Seahawks ile 2013'te Super Bowl zaferi yaşayan 36 yaşındaki eski quaterback Tarvaris Jackson, trafik kazasında hayatını kaybetti. Jackson Tennessee State Tigers'da quarterback antrenörü olarak çalışıyordu.

SKOR DIŞ HABER
19:47 -
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Eski NFL oyuncusu Tarvaris Jackson, 36 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti

NFL ekiplerinden Minnesota Vikings ve Seattle Seahawks’ta forma giyen Tarvaris Jackson trafik kazasında hayatını kaybetti.

ABD’yi sarsan ölüm haberini Tennessee State Tigers sözcüsü ESPN’e doğrularken 36 yaşındaki eski ‘quarterback’, Tigers’ta quaterback antrenörü olarak görev yapıyordu.

Yetkililerin kaza raporuna göre aracında tek başına seyreden Jackson’ın Chevrolet Camaro’su yoldan çıktı, bir ağaca çarptı ve ters döndü. Hastaneye kaldırılan Jackson ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seahawks’un yıldız quarterback’i Russell Wilson kişisel Twitter hesabından “TJack özleneceksin… Ailen için dua ediyorum. Seni seviyorum” dedi.

Seahawks’un başantrenörü Pete Carroll ise “Tarvaris Jackson sevilen bir takım arkadaşıydı, rekabetçiydi ve bir Seahawk’tu. Derinden özleniyor olacak. Ölüm haberi yüreğimi yaraladı, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Seni sonsuza dek seviyoruz” ifadelerini kullandı.

NFL kariyerine Minnesota Vikings formasıyla başlayan Jackson, 2013’te Super Bowl’da zafere ulaşan Seattle Seahawks’un kadrosunda yer alıyordu.

Minnesota Vikings döneminden takım arkadaşı Chad Greenway ise “Huzur içinde yat Jackson. TJack en iyi takım arkadaşlarımdan ve en iyi dostlarımdan biriydi. Birlikte 2006 yılında ‘draft’ edilmiştik. Özlenecek…” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 19:58 13.04.2020