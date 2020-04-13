Drogba’dan hastane jesti! Vali açıkladı

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Srogba’dan ülkesine hastane desteği geldi. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile mücadelede Fildişi Sahilleri’ne yardımcı olmak isteyen Didier Drogba, Drogba Vakfı tarafından inşa edilen Abidjan şehrindeki hastanesini devletin kullanımına sundu.

Abidjan Valisi’nin Le’Quipe’e yaptığı açıklamada “Didier Drogba’ya minnettarız. Corona virüsü ile mücadele merkezi yapılması bize hastanesini teklif etti. Bu ülkesini ne kadar sevdiğinin bir göstergesi…” dedi.

Drogba Vakfı Başkanı Mariam Breka ise konu ile ilgili “Hastanenin kullanılıp kullanmayacağına devlet yetkilileri karar verecek” şeklinde konuştu.

Hastane, efsane futbolcunun, 2016 yılında hayatını kaybeden eski antrenörü Laurent-Pokou’nun ismini taşıyor.

GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİLİSİ OLMUŞTU

Kariyerine Fransa’da başlayan Didier Drogba, Le Mans, Guingamp ve Marsilya formaları giydikten sonra 38.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’ye transfer olmuştu. Chelsea’de 8 yıl forma giyen efsane futbolcu, daha son Çin’in SH Shenhua takımına imza atmıştı.

Çin macerası yarım sezon süren Didier Drogba, Ocak 2013 yılında Galatasaray’a gelmiş, sarı-kırmızılı kulüpte oynadığı 1.5 yılda taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Galatasaray’dan sonra Chelsea’ye geri dönen Drogba, bir yıl daha İngiltere’de kaldıktan sonra ABD’ye gitmiş, Montreal Impact ve Arizona United formaları giydikten sonra transfer olduğu Phoenix Rising’de 1 Aralık 2018 tarihinde futbolu bırakmıştı.

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