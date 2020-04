Conor McGregor’dan 1 milyon Euro’luk bağış! Tam 50 bin adet maske…

UFC yıldızı Conor McGregor corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi İrlanda’ya büyük bir yardımda bulundu.

Dünyaca ünlü dövüşçü İrlanda genelindeki tüm hastanelere dağıtılması için koruyucu ekipman ve maske bağışında bulundu. Ülkenin Maliye Bakanı Pachal Donohue’nın twitter üzerinden ulaştığı McGregor elinden gelen yardımı yapacağını belirterek harekete geçti.

Özellikle Leinster bölgesindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle gelen talebi geri çevirmeyen ünlü dövüşçü yaklaşık 1 milyon Euro değerinde 50 bin adet tıbbi maske, eldiven ve koruyucu ekipman bağışında bulundu.

İrlanda’da corona virüs ile mücadele eden girişimci Doug Leddin twitter hesabından yapılan bağış sonrası alınan ekipmanların hastanelere teslim edildiğini duyurdu.

Hastanelerde çalışan sağlık personeli için de ayrıca ekipmanların olduğu kolilerin teslim edilmesinin ardından İrlanda halkı da Conor McGregor’a şükranlarını iletti.

What a day! @TheNotoriousMMA made over €1 million available for sourcing and purchasing PPE equipment and with the driving force of @GalwayLeahy and assistance of @Heroes_Aid we delivered 50,000 ffp2 masks across Ireland today to our every day superheros. Kindness from everyone. pic.twitter.com/0bJg7JcmdX

— Doug Leddin (@dougleddin) April 11, 2020