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Conor McGregor’dan 1 milyon Euro’luk bağış! Tam 50 bin adet maske…

İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor corona virüsü ile mücadele kapsamında ülkesinde 1 milyon Euro değerinde bağış yaptı.

SKOR DIŞ HABER
13:31 -
Haberler Boks
Conor McGregor’dan 1 milyon Euro’luk bağış! Tam 50 bin adet maske…

UFC yıldızı Conor McGregor corona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkesi İrlanda’ya büyük bir yardımda bulundu.

Dünyaca ünlü dövüşçü İrlanda genelindeki tüm hastanelere dağıtılması için koruyucu ekipman ve maske bağışında bulundu. Ülkenin Maliye Bakanı Pachal Donohue’nın twitter üzerinden ulaştığı  McGregor elinden gelen yardımı yapacağını belirterek harekete geçti.

Özellikle Leinster bölgesindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle gelen talebi geri çevirmeyen ünlü dövüşçü yaklaşık 1 milyon Euro değerinde 50 bin adet tıbbi maske, eldiven ve koruyucu ekipman bağışında bulundu.

İrlanda’da corona virüs ile mücadele eden girişimci Doug Leddin twitter hesabından yapılan bağış sonrası alınan ekipmanların hastanelere teslim edildiğini duyurdu.

Hastanelerde çalışan sağlık personeli için de ayrıca ekipmanların olduğu kolilerin teslim edilmesinin ardından İrlanda halkı da Conor McGregor’a şükranlarını iletti.

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