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Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran: ‘Ligin oynanmamış sayılması gerek’

Beşiktaş'ın yöneticisi Adnan Dalgakıran, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin oynanmasının tehlikeli olacağını söylerken bu sezonun oynanmamış sayılması gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

08:50 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran: ‘Ligin oynanmamış sayılması gerek’

Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran, kulübün İnstagram sayfasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Kaosun ortasındayız” diyen Dalgakıran, “Belirsizlikler var. Bir toplumun yüzde 60-70'i virüsü kapmadıkça bu hikâye bitmez deniyor. Trump diyor ki, bu iş en az 1.5 yıl sürecek. Bilim Kurulu'ndaki hocalarımızdan biri dedi ki ‘Evlerinizde daha fazla uzun süre oturmaya hazırlanın.' Bu yıl bu ligin seyircili oynanma ihtimali yok. Seyircisiz oynanma riski alınır mı bilemiyoruz. Bizler bu ligin oynanmamış sayılması gerektiğini düşünüyoruz. 2020-21 sezonu da risk altında” dedi.

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Adnan Dalgakıran beşiktaş Corona
Son güncelleme: 08:54 13.04.2020