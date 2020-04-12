Unai Emery’nin eski sevgilisinden şok iddia: Senin yüzünden kovuldum

“Bir keresinde bir gazetede Unai ile eşinin tatile giderken havaalanında görüntülendiği şeklinde bir haber okudum. Bunu Umai’ye sorduğumda ise yalanladı. ‘Bana güvenmiyor musun?’ diyerek tatile kardeşi ile birlikte gittiğini, kadının da kardeşinin eşi olduğunu söyledi. Bir keresinde de bir yere ziyarete giderken ona ‘Beni sevgilin olarak tanıtmazken, gelmemin ne manası var?’ diye sorduğumda biraz daha zamana ihtiyacı olduğu söyledi. Ben de ‘O zaman ilişkiyi biraz yavaştan alalım’ dedim ve bir süre sonra da bitirdim.”