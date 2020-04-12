Unai Emery’nin eski sevgilisinden şok iddia: Senin yüzünden kovuldum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla ve Paris Saint Germain'de başarılar yakalayan Unai Emery'yi, Temuuz 2018'de takımın başına getirdi. Ancak büyük umutlarla imza attırılan Unai Emery'nin yönettiği takım beklentilerin çok altında kalınca, ünlü teknik adamla yollar Kasım 2019'da ayrıldı. Unai Emery'nin bu süreçte sevgilisi olan Sacha Wright, The Sun'a yaptığı açıklamada, İspanyol çalıştırıcının kovulmasına neden olarak kendisini gösterdiğini söyledi.
Unai Emery'nin batıl inançlara sahip biri olduğunu belirten Wright "Kovulmadan iki ay önce onu terk ettim. Aralık ayında ona bir şans daha verdim. Ancak bardağı taşıyan damla kovulmasından beni sorumlu tutması oldu. Bana 'Senin yüzünden kovuldum' dedi. Benim beyaz bir cadı olduğumu ve kendisine kötü şans getirdiğimi söyledi" dedi.
İlk tanıştıklarından Unai Emery'ye güvendiğini belirten Wright "Onun centilmen ve iyi bir aile babası olduğunu düşünmüştüm. Hatta onunla evlenip, çocuk sahibi olmayı bile istemiştim. Ancak ilişkinin ilerleyen zamanlarında Unai Emery'nin ciddi bir ilişki yaşamaya hazır olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.
"ÇEVRESİNDEN KİMSEYLE TANIŞMADIM" Sevgili oldukları zaman süresince Unai Emery'nin ailesinden, dostlarından ya da çalışma arkadaşlarından hiç kimseyle tanışmadığını da belirten Wright "Bir yerde bir tanıdığı ile karşılaştığı zaman beni tanıştırmazdı. Beni sevgilisi olduğumu söylemezdi. Birileri ikimizin fotoğrafını çektiğinde de çok mutsuz olurdu" şeklinde konuştu.
Unai Emery’nin evli olduğunu sonradan öğrendiğini belirten Wright, şunları anlattı:
“Bir keresinde bir gazetede Unai ile eşinin tatile giderken havaalanında görüntülendiği şeklinde bir haber okudum. Bunu Umai’ye sorduğumda ise yalanladı. ‘Bana güvenmiyor musun?’ diyerek tatile kardeşi ile birlikte gittiğini, kadının da kardeşinin eşi olduğunu söyledi. Bir keresinde de bir yere ziyarete giderken ona ‘Beni sevgilin olarak tanıtmazken, gelmemin ne manası var?’ diye sorduğumda biraz daha zamana ihtiyacı olduğu söyledi. Ben de ‘O zaman ilişkiyi biraz yavaştan alalım’ dedim ve bir süre sonra da bitirdim.”
İspanya’da 1998 yılında Luisa Fernandez ile evlenen Unai Emery’nin Lander adında bir oğlu var.