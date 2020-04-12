Transferlere corona darbesi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Avrupa’da hemen hemen bütün liglerin (Belarus hariç) ertelenmesine neden olurken, kulüpleri de finansal açıdan zor bıraktı. Birçok takım, futbolcuların hatta çalışanlarının maaşlarında indirime gitmeyi tartışırken, transfer süreçleri de corona virüsünden olumsuz etkilendi.

Fransız menajer Frederic Guerra, Le Progres gazetesine yaptığı açıklamada bazı görüşmelerin corona virüsü nedeniyle sonuçlanamadığını söyledi. Özellikle sözleşmesi bitecek olan ve satın alma opsiyonlu kiralanan futbolcuların geleceği ile ilgili belirsizlik olduğunu belirten Frederic Guerra “Takımlar, transfer listelerindeki futbolcularla ilgili temaslarını durdurdu. Ayrıca sözleşmesi bitecek ya bitmesine bir yıl kalan futbolcular süreçten olumsuz etkilendi. Bu durumun devam etmesi durumunda yaz transfer döneminin hareketli geçmesi pek ihtimal dahilinde görünmüyor” dedi.

Yaşadığı bir olayı da anlatan Frederic Guerra “Rennes’de oynayan bir futbolcum var. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Takımı ile yaptığımız yeni sözleşme görüşmelerini durdurmak zorunda kaldık. Bir de belirli bir maç oynadıktan sonra satın alma opsiyonu bulunan başka futbolcum da durumdan etkilendi. Corona virüsü salgını, süreci yarıda kesti” ifadelerini kullandı.