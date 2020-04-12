Transferde yeni dönem! FIFA’dan açıklama geldi…

Yaz transfer döneminin başlama ve bitiş tarihi, oyuncuların biten sözleşmelerinin durumu ile ilgili yaşanan belirsizlik için FIFA’dan yeni bir açıklama geldi. FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, kulüplerin sıkıntı yaşamaması adına yaz ve kış transfer dönemlerinin arasına ek transfer döneminin açılabileceğini açıkladı.

‘ÜÇÜNCÜ BİR TRANSFER DÖNEMİ GÖREBİLİRİZ’

Almanya’da bir televizyon programına konuk olan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching kulüpleri rahatlatan bir açıklamada bulundu. Liglerin ne zaman başlayacağının belirsizliğini koruduğunu söyleyen Kitching, “Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kulüplerin mağdur olmaması için FIFA’nın tüm alternatifleri değerlendirdiğini belirten Kitching, gelecek sezonun takvimini oluşturduktan sonra yeni açılacak transfer döneminin de tarihlerinin netleşeceğini belirtti.