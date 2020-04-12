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Sözcü

Trabzonspor’un yıldızına karantinada eş desteği

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Guilherme, corona virüsü nedeniyle evde geçirdiği karantina günlerinde kendini hazır tutuyor. Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos oldu.

12:56 -
Haberler Futbol

Dünya etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Süper Lig’e verilen arada kendini hazır tutmaya çalışan Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Guilherme, karantina günlerini geçirdiği Trabzon’un Yalıncak mahallesindeki evinde kendisine verilen antrenman programlarını da uygulamaya çalışıyor.

Evinin bahçesinde program dahilinde çalışmalarına devam eden Brezilyalı futbolcunun en büyük yardımcısı ise eşi Ivy Vasconcelos. 28 yaşındaki oyuncu, özellikle topla birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarda eşinin desteğini alıyor.

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Son güncelleme: 14:58 12.04.2020