E-spor corona sonrası zirve yaptı! İşte gelişmeler…

Futbol başta olmak üzere sporun geleceğinin belirsiz olması, insanlığı son dönemin en popüler ‘branşlarından’ birine yöneltti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) bile olimpiyat oyunlarına dahil etmeyi düşündüğü E-SPOR. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, konsollar ve telefonlarda oynanan oyunları aynı çatı altında toplayan E-sporun ekonomisi, tüm dünyadaki corona virüs salgınının ardından zirve yaptı ve tahminen yaklaşık 250 milyar dolara ulaştı. ‘Next in Game’ de bu konuda bir araştırma yaptı ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
MART AYINDA REKOR KIRILDI ‘Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri’ başlıklı rapora göre 9 Mart’tan bu yana oyunlara harcanan para bir önceki yıla göre yüzde 60 arttı. En büyük dağıtım ağı olan Steam’deki verilere göre, krizin başladığı martta yükselişe geçen oyuncu sayısı, ay ortasında 20 milyonun üzerine çıktı. 29 Mart’ta da 23 milyon 434 bin 674 oyuncu ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Martın son 2 haftasında canlı yayın platformu Twitch üzerinde Türk yayıncılarının ürettiği oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesi E-spor oyunu.
beIN'İ E-SPOR KURTARABİLİR Ligleri geleceğinin belirsiz olmasından dolayı satılabilir içerik üretmekte zorluk çeken beIN Sports’un imdadına da E-spor yetişebilir. E-spor takımı olan kulüplerin mevcut kadrolarını genişletmesi, bu kadrolara profesyonel futbolcuları alması ve turnuvalar yapılması gündemde. Karantina sürecinin uzaması halinde hem sporcuların hem de taraftarların sosyal aktitive ve yarışma ihtiyacının E-spor ile karşılanabileceği, beIN Sports’un canlı yayınlarla bu mücadeleyi milyonlara ulaştırabileceği düşünülüyor.
ÜÇ BÜYÜKLERİN TAKIMI VAR Türk sporunun lokomotif kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın E-spor takımları; aynı ya da farklı E-spor liglerinde mücadele ediyor. Göztepe ve Bursaspor’un da E-spor takımları var.
MILAN İLE INTER SANAL DERBİDE KARLAŞTI İTALYA’NIN devleri İnter ile Milan sanal dünyada karşı karşıya geldi. PES 2020’deki derbide İnter’i 17 yaşındaki futbolcusu Sebastiano Esposito, Milan’ı ise 20 yaşındaki oyuncusu Rafael Leao temsil etti. Mücadele 2-2 bitti. Maçı iki kulübün YouTube kanalından 32 bin kişi izledi.
OZAN TUFAN İLE FURKAN KORKMAZ BERABER Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Philadelphia 76ers’tan Furkan Korkmaz, kozlarını FIFA 20’de paylaştı. Juventus-Liverpool ile başlayan maçlar, Fenerbahçe-Roma ile devam etti. İlk maçı Liverpool’la 4-1 Ozan kazanırken, rövanşı aynı skorla Furkan aldı. İkinci Fenerbahçe-Roma maçı 1-1 bitti.
TÜRKİYE'DE E-SPOR (2019) - Oyun oynayanların sayısı 32 milyonun üzerinde. - Dünya gelir sıralamasında 18. sırada yer alıyor. - 131’i kadın, 1384’ü erkek olmak üzere toplam 1515 lisanslı E-sporcu var. - Lisanslı kulüp sayısı 2018’de 30 iken 2019’da bu sayı 85’e yükseldi. - Ortadoğu’nun toplam oyun pazarı cirosu 8 milyar dolar. Türkiye’de toplam oyun pazarı cirosu 830 milyon dolar. - Telefonda günde en az bir kere oyun oynayanların oranı yüzde 49.
NBA YILDIZLARI MAÇ YAPIYOR Basketbolun askıya alındığı NBA’in yıldızları ‘NBA 2K20 Turnuvası’ başlattı. Bu isimler arasında Kevin Durant, Demarcus Cousins, Trae Young, Devin Booker, Donovan Mitchell ve Domantas Sabonis de var. Kazananın ödülü 100 bin dolar. Halen çeyrek finaller oynanıyor. Maçlar Youtube, Twitch ve Facebook üzerinden yayınlanıyor.
FUTBOLCULAR KONSOL BAŞINA FIFA 20 serisinde Avrupa’nın dev kulüpleri karşı karşıya gelecek. 20 takımın mücadele edeceği turnuvada her ekibi, kadrodan bir 1 profesyonel futbolcu temsil edecek. 15 Nisan’da başlayacak organizasyon 19 Nisan’daki final maçıyla sonuçlanacak. Turnuvada yer alacak Paris SG, hangi futbolcusunun konsol başına geçeceğini Twitter’dan taraftarlarına sordu ve gelecek cevaplara göre seçim yapılacak.
AYHANCAN'IN RAKİPLERİ F1'DEN Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından, Red Bull sporcusu Ayhancan Güven; ‘Real Racers Never Quit’ yarış serisinde Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile mücadele etti.
EN ÇOK İZLENEN E-SPOR OYUNCULARI League of Legends (LOL) - 1 milyon 364 bin 834 Saat CS: GO - 932 bin 894 Saat COD: Modern War - 617 bin 884 Saat PUBG - 349 bin 627 Saat Teamfight Tactics - 226 bin 076 Saat FIFA 2020 - 141 bin 808 Saat - E-spor ekonomisinin küresel bazda tüm paydaşlarıyla birlikte 2025’te 1 trilyon doları aşması bekleniyor. - Tencent Holding, E-sporun merkez üssü Çin’in en önemli şirketlerinden. 2018 cirosu 1.3 milyar dolar.