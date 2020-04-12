E-spor corona sonrası zirve yaptı! İşte gelişmeler…

Futbol başta olmak üzere sporun geleceğinin belirsiz olması, insanlığı son dönemin en popüler ‘branşlarından’ birine yöneltti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) bile olimpiyat oyunlarına dahil etmeyi düşündüğü E-SPOR. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, konsollar ve telefonlarda oynanan oyunları aynı çatı altında toplayan E-sporun ekonomisi, tüm dünyadaki corona virüs salgınının ardından zirve yaptı ve tahminen yaklaşık 250 milyar dolara ulaştı. ‘Next in Game’ de bu konuda bir araştırma yaptı ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.