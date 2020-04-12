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Formula 1’de Haas da kervana katıldı!

Formula 1 takımlarından Haas, korona virüs salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar dolayısıyla takımın pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürme kararı aldı.

11:28 -
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Formula 1’de Haas da kervana katıldı!

Formula 1 takımı Haas, korona virüs sebebiyle oluşan kötü ekonomi dolayısıyla çalışanlarının maaşını düşürme kararı aldı. Formula 1’in internet sitesindeki habere göre Haas, çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlar Romain Grosjean ve Kevin Magnussen’in de maaşında ise bir kısım kesintiye gidecek.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Avustralya, Vietnam, Bahreyn, İspanya, Çin, Hollanda, Kanada ve Azerbaycan’daki etaplar ertelenmiş, Monaco’daki yarış da ise iptal kararı alınmıştı.

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