Formula 1 efsanesi Sir Stirling Moss hayatını kaybetti

‘Dünya şampiyonluğu kazanmamış en büyük sporcu’ olarak anılan Sir Stirling Moss, 90 yaşında hayata veda etti. Formula 1’de pek çok marka adına yarışan Sir Stirling Moss’un ölüm haberini eşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sir Stirling Moss, uzun zamandır, 2016 yılında Singapur’da tatile gittiği sırada solunum yolu enfeksiyonu hastalığı ile mücadele ediyordu. Efsane pilotun eşi, ölüm nedeni ile ilgili bilgi vermezken, Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Tıpkı yaşadığı gibi öldü. Harika görünüyordu. Sonuna kadar mücadele etti ve sonunda o güzel gözlerini kapattı. Hepsi bu” ifadelerini kullandı.

Sir Stirling Moss’un corona virüsüne yakalanıp yakalanmadığı ise bilinmiyor.

Formula 1’de 1951-1961 yılları arasında 10 yıl Sir Stirling Moss, dünya şampiyonluğu sevinci yaşayamadı. Vanwall, Maserati ve Mercedes gibi takımlarda 66 yarışa çıkan Sir Stirling Moss, bu yarışlarda 16 galibiyet elde etti. Sir Stirling Moss, 10 yıllık Formula 1 kariyerine 4 dünya ikinciliği, 3 dünya üçüncülüğü. 16 galibiyet, 16 pole pozisyonu, 19 en hızlı tur sığdırdı. Sir Stirling Moss, 24 kez de podyum gördü.