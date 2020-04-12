Fenerbahçe’nin tutunamayanları! Para çok, katkı yok

Ekonomik sıkıntıları aşmak için çözüm arayan Fenerbahçe'nin verim alamadığı futbolcularına ödediği para dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon takıma gözle görülür bir katkı veremeyen sekiz futbolcuya 76.3 milyon TL maaş ödemesi yaptı. Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Simon Falette, Victor Moses ve Adil Rami'ye toplam 10 milyon 425 bin Euro garanti ödeme gerçekleştirildi.

1453 DAKİKA SÜRE BULABİLDİLER

Bu isimlerden ligde gol atmayı başaran tek isim Zajc oldu. Sloven oyuncu 1 gol-1 asistle oynarken Ekici ise 1 asist yaptı. Mevlüt, Tolgay, Falette ve Alper skor katkısı yapamadı. Takımdan devre arası yollanan Moses 1 gol-1 asist üretmiş, yine yolların ayrıldığı Rami de ligde bir maça çıkıp skor katkısı yapamamıştı. Hocalarının gözüne giremeyen 8 futbolcu, toplam 1453 dakika süre alarak tutunamadıklarını gösterdi.

Zajc: 260 Dakika – 1 Gol, 1 asist – 1.5 milyon Euro

Adil Rami: 45 Dakika – 400 Bin Euro

Mevlüt Erdinç: 108 Dakika – 1.25 milyon Euro

Mehmet Ekici: 219 Dakika – 1 asist – 1.6 milyon Euro

Tolgay Arslan: 133 Dakika – 2.2 milyon Euro

Moses: 492 Dakika – 1 gol, 1 asist – 1.7 milyon Euro

Alper Potuk: 106 Dakika – 1.3 milyon Euro

Falette: 90 Dakika – 475 bin Euro