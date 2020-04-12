Dünya Sağlık Örgütü’nden Belarus’a çağrı: ‘Maçlar durdurulmalı’

Corona virüsü ile mücadele dünya genelinde sürerken Avrupa’da futbol maçlarının devam ettiği tek ülke olan Belarus’a net bir uyarı geldi.

Bu hafta Belarus’u ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin başında yer alan Dr. Patrick O’Connor corona virüsü vakalarının ülkede katlanarak artmasına dikkat çekti ve futbol maçlarının oynatılması hatasından bir an evvel dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

O’Connor açıklamasında, “Elimizdeki verilere göre Belarus’ta her geçen gün pozitif test rakamı iki katına çıkıyor. Bu sebeple tüm izolasyon önlemlerini arttırmalılar ve spor gibi kitlesel organizasyonları durdurmalılar” ifadelerini kullandı.

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Bakan ‘Benim verebileceğim bir karar değil’ demişti!

Yakın zamanda Belarus Sağlık Bakanı, dünya çapında gösterilen tepkiler üzerine açıklama yaparak, “Ligleri askıya almak benim verebileceğim bir karar değil” sözleri ile topu futbolun yetkililerine atmıştı. Belarus’ta şu ana kadar vaka sayısı 2 bin 226 vaka görülürken 23 kişi hayatını kaybetti.