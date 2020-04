Chelsea’nin efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin efsane kalecisi Peter Bonetti 78 yaşında hayatını kaybetti.

Londra ekibini twitter hesabından yapılan açıklamada, “Chelsea’nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter ‘The Cat’ Bonetti” ifadeleri yer aldı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Peter Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bonetti, Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ikinci oyuncusu olma ünvanını elinde bulunduruyordu.

Bonetti Chelsea ve İngiltere tarafından 1960 ve 1970’li yılların tartışmasız en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…

