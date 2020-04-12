Canlı yayında açıkladı! Alpaslan Öztürk’ten Fenerbahçe’ye yeşil ışık!

Göztepeli Alpaslan Öztürk, TRT Spor’a verdiği röportajda hayalinin büyük takımlarda ve Avrupa’da oynamak olduğunu söyledi. Corona virüsü nedeniyle evinden canlı yayına bağlanan 26 yaşındaki futbolcu, evde geçen günlerini ve ileriye dönük hedefleriyle ilgili konuştu.

Çocuklarıyla evde vakit geçirdiğini vurgulayan Alpaslan Öztürk, kulübün gönderdiği idman programını uygulamaya çalıştığını söyledi.

Öztürk, milli takım ile ilgili sorulan soruya ise “Milli takıma girmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve gireceğime de inanıyorum” şeklinde cevap verdi.

Göztepe’nin defans oyuncusu kulüp bazında da hedefini açıkladı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Alpaslan “Genç bir Türk futbolcusu olarak hedeflerim arasında daha ileriye dönük Avrupa var. Büyük takımlarda oynamak isterim, tabi Göztepe de büyük bir takım ancak ailem ve çocuklarım İstanbul’da yaşıyor bütün düzenim orada o yüzden İstanbul takımları da olabilir ama öncelik Avrupa” dedi.

FENERBAHÇE İHTİMALİ…

Fenerbahçe’den de teklif aldığı hatırlatılan defans oyuncusu, “İki tarafında mutlu olabileceği bir noktada birleşilirse neden olmasın. Ben Göztepe’yi de yüzüstü bırakmak istemem. Onların da mutlu olacağı şekilde gerçekleşirse güzel olur” ifadelerini kullandı.