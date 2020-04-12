Beşiktaş’tan Caner Erkin’e son teklif! Pazarlık bile yok

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le ilgili yönetimin net tavrı belli oldu. Yıllık maaş konusunda çok titiz davranan siyah-beyazlı yönetim, adı son günlerde Fenerbahçe'yle anılan Caner'e 2 yıllık mukavele önerecek. Deneyimli sol beke de senelik ödenecek maksimum rakam 850 bin Euro. Fikret Orman başkanken, Inter'den transfer olduğu dönemde yapılan sözleşmede yıldız futbolcu, 1.75 milyon Euro ücret alıyordu.

AEK KANCAYI TAKTI

Caner, 2 yıllık yeni sözleşme teklifine “Evet” yanıtını verirse mevcut ücretinin 900 bin Euro'sundan feragat edecek. Sinema oyuncusu Şükran Ovalı'yla evliliğini sürdüren deneyimli futbolcu, eşinin Yunanistan'ı istemesiyle komşu futboluna da sıcak bakıyor. AEK'nın Caner Erkin'i kadrosunda görmek istediği, deneyimli sol bekin kafasının da bu nedenle karışık olduğu öğrenildi. Eski kulübü Fenerbahçe de pusuda. Caner'in Beşiktaş ile yaptığı görüşmeleri takip ediyor.