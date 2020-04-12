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Arsenal’den futbolculara maaş indiriminden kurtulma şartı

Liglerin ertelenmesi nedeniyle yıldızlarla dolu kadroda maaş kesintisine gitmeye çalışan Arsenal yönetimi, futbolculara bir öneride bulundu.

SKOR DIŞ HABER
17:31 -
Haberler Futbol
Arsenal’den futbolculara maaş indiriminden kurtulma şartı

İngiltere Premier Lig’in corona virüsü nedeniyle ertelenmesinin ardından takımlar, maddi olarak zarara uğramamak için çalışmalara başladı. Bu takımlardan biri olan Arsenal de, futbolcular ile maaş indirimi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Birçok futbolcunun sıcak bakmadığı maaş kesintisi sonrası Arsenal yönetimi, yıldız isimlerin karşısına bir öneriyle çıktı.

Yönetim, futbolculara maaş kesintisinden kurtulmak için tek şart koştu. The Telegraph’ta yer alan habere göre, Premier Lig devam ederse, takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanması halinde, futbolcuların maaşlarında kesinti yapılmayacağı duyuruldu.

Arsenal’in, Manchester City Avrupa kupalarından men edilmesi nedeniyle, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ligi ilk beş sırada bitirmesi gerekiyor. Londra ekibi, bu hedefin 5 puan gerisinde bulunuyor. Arsenal, futbolculara yıllık 260 milyon Euro maaş ödüyor.

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