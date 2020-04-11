Zenit’in yıldızı Malcom’a ayın oyuncusu ödülü drone ile teslim edildi!

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit’te top koşturan Malcom, taraftarlar tarafından ayın oyuncusu seçildi.
Brezilya oyuncuya ödülünü bir drone getirirken, Malcom “Evde Kal” çağrısı yapmayı ihmal etmedi.
Uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen Malcom, gösterdiği başarılı performansların ardından Zenit G-Drive Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Karantina sürecinde evinde olan Malcom’a, ödülü oturduğu dairenin camına uçan bir drone aracılığıyla takdim edildi.