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Sözcü

Zenit’in yıldızı Malcom’a ayın oyuncusu ödülü drone ile teslim edildi!

Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom, uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığını atlattıktan sonra mart ayında Zenit'le sahalara döndü ve gösterdiği başarılı performansların ardından Zenit G-Drive Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Karantina sürecinde evinde olan Malcom'a, ödülü oturduğu dairenin camına uçan bir drone aracılığıyla takdim edildi.

SKOR DIŞ HABER
20:19 -
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit’te top koşturan Malcom, taraftarlar tarafından ayın oyuncusu seçildi.

Brezilya oyuncuya ödülünü bir drone getirirken, Malcom “Evde Kal” çağrısı yapmayı ihmal etmedi.

Uzun süre sahalardan uzak kalmasına sebep olan sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen Malcom, gösterdiği başarılı performansların ardından Zenit G-Drive Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Karantina sürecinde evinde olan Malcom’a, ödülü oturduğu dairenin camına uçan bir drone aracılığıyla takdim edildi.

Malcom Rusya Premier Ligi zenit