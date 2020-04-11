Türk futbol hakemliğinin acı günü… İlyas Ayan vefat etti

Türkiye’de futbol hakemliğinin önemli isimlerinden biri olan İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, Ayan’ın vefat haberinin ardından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

FIFA kokartlı İlyas Ayan uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptığı gibi bir dönem TFF Adana Bölge Müdürü olarak da Türk futboluna hizmet vermişti.

İşte TFF’nin mesajı:

“Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz.”