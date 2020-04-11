NHL’de forma giyen 25 yaşındaki Colby Cave, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti

NHL (Ulusal Buz Hokeyi Ligi) takımlarından Edmonton Oilers forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Colby Cave, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Salı günü acilen Toronto’da bir hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması nedeniyle koma durumuna geçirilip derhal ameliyata alınan Cave’in, beyninde kanamaya neden olan kist alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç oyuncu kurtarılamadı.

Genç sporcunun eşi Emily bir mesaj yayınlayarak “Colby Cave’in bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini açıklamanın üzüntüsünü yaşıyorum. İkimizin de ailesi şokta. Tüm ailemiz, arkadaşları, hokey camiası ve çok daha fazlası tarafından yürekten seviliyordu” dedi.

“Today is a very, very sad day. We lost one of our family. Colby was an incredible young man.”#Oilers President of Hockey Operations & General Manager Ken Holland as well as @Condors Head Coach Jay Woodcroft reflect on the passing of Colby Cave. https://t.co/m2j64GXuw1 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020

‘Ne zaman yeniden göreceğiz bilmiyorum’ demişti

Cave’in eşi Emily çarşamba günü yürek burkan bir paylaşımda bulunmuş ve “Bir mucizeye ihtiyacımız var” demişti. Emily ayrıca “Salı gecesi yoğun bakımın dışından camdan bir telsiz vasıtasıyla konuşabilmiştik. Bugün ise covid-19 önlemleri nedeniyle hastaneye giremiyoruz. Onu ne zaman yeniden göreceğimizi bilmiyorum. Hemşireye alyansını verdim, Colby’nin bilekliğine takmış” ifadelerini kullanmıştı.

NHL Komisyoneri Gary Bettman, Cave’in acı ve talihsiz şekilde kısa süren kariyeri boyunca ilham verici bir figür olduğunun ve sporu en iyi şekilde temsil ettiğinin altını çizdi.

‘Hayalinin peşinde durmak bilmeden koştu’

“Draft edilmemişti ama pes etmedi. Hokey hayalinin peşinde Edmonton Oilers ve Boston Bruins formalarıyla durmak bilmez bir şekilde koştu. İçten ve çalışkan bir oyuncu olarak takım arkadaşlarının ve koçlarının takdirini kazandı. Daha önemlisi onu tanıma şansı elde eden herkesin sevdiği sıcak ve cömert bir insandı.”

Kanadalı oyuncu NHL’de 67 maçta forma giymişti. Cave’in menajeri genç oyuncunun ölümünün corona virüsü ile bağlantılı olmadığını da açıkladı.