NHL’de forma giyen 25 yaşındaki Colby Cave, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti

NHL (Ulusal Buz Hokeyi Ligi) takımlarından Edmonton Oilers forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Colby Cave, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Salı günü acilen Toronto’da bir hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması nedeniyle koma durumuna geçirilip derhal ameliyata alınan Cave’in, beyninde kanamaya neden olan kist alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç oyuncu kurtarılamadı.

Genç sporcunun eşi Emily bir mesaj yayınlayarak “Colby Cave’in bu sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini açıklamanın üzüntüsünü yaşıyorum. İkimizin de ailesi şokta. Tüm ailemiz, arkadaşları, hokey camiası ve çok daha fazlası tarafından yürekten seviliyordu” dedi.

“Today is a very, very sad day. We lost one of our family. Colby was an incredible young man.”#Oilers President of Hockey Operations & General Manager Ken Holland as well as @Condors Head Coach Jay Woodcroft reflect on the passing of Colby Cave. https://t.co/m2j64GXuw1

