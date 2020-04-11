Mesut Özil Tesisleri’ne bu kez de corona virüsü engeli!

Aslan Zonguldaklı olan ve Premier League ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, memleketinin Bölgesel Amatör Lig’de boy gösteren takımı Devrek Belediyespor için yapılacak olan ve inşaat süreci adeta yılan hikayesine dönen tesise destek verme kararı almıştı.

Uzun bir zamandır inşaat süreci devam eden ancak bir türlü tamamlanamayan Mesut Özil Tesisleri için son olarak Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt devreye girmiş ve tesisin tamamlanması için yıldız oyuncu Özil’den yeniden destek istemişti.

Mesut Özil’in tesisin tamamlanması için 7 milyon lira ödenek gönderdiği iddia edilirken çalışmaların başlanması planlanan tesisler bu kez de corona virüsü engeline takıldı. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkisini hızla göstermeye devam eden corona virüsü nedeniyle inşaat durdu.

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Açılışa Mesut Özil’in gelmesi bekleniyor

A takım ve altyapı oyuncularının konaklayacağı üç katlı tesislerin açılışına Mesut Özil’in de gelmesi bekleniyor.