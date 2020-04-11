Mert Günok’tan minik taraftara jest

Medipol Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok, Twitter üzerinden kendisine ulaşan minik hayranının yorumunu cevapladı.

Takımın resmi hesabına yorum ebeveyni aracılığıyla yorum atan genç yaştaki taraftar, tribünlerdeki fotoğraflarının olduğu tweet ile kendisinin Mert Günok’a sesini ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Bu yoruma cevap olarak, zorlu geçen Sporting ve Copenhagen maçları sebebiyle kendisini duymamış olabileceğini söyleyen Günok, minik taraftara formasını gönderdiğini söyledi. Ayrıca ev sahibi olarak oynayacakları ilk maçta küçük taraftarla seremoniye çıkma sözü verdi.