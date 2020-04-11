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Liverpool efsanesi Kenny Dalglish’e sosyal medyadan destek yağdı

Dün corona virüs testi pozitif çıktığı açıklanan Liverpool efsanesi Kenny Dalglish'e sosyal medya üzerinden destek mesajı yağdı.

SKOR DIŞ HABER
13:03 -
Haberler Futbol

Liverpool tarihinin unutulmaz efsanelerinden “Sir” unvanlı Kenny Dalglish’in dün girdiği corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Hiçbir belirti göstermeyen ve önlem amaçlı teste sokulan 69 yaşındaki eski Liverpool’lunun sağlık durumu iyi kontrol altında tutuluyor.

Dalglish’in corona pozitif çıkmasının ardından efsaneye sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı.

Başta Liverpool’un yakın dönem efsanelerinden Steven Gerrard olmak üzere, camianın birçok ünlü ismi destek mesajları yayınladı. Gerrard mesajında, Dalglish’in lakabına vurgu yaparak, “Çabucak iyileş, Kral” dedi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Get well soon king

Steven Gerrard (@stevengerrard)’in paylaştığı bir gönderi ()

Jordan Henderson: “Çabucak iyileş moruk”

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Get well soon gaffer! #YNWA

Jordan Henderson (@jhenderson)’in paylaştığı bir gönderi ()

Jamie Carragher: “Umarım Kenny bu hastalıktan en kısa zamanda kurtulur”

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Hopeful Kenny will be rid of the virus ASAP #stayhome

Jamie Carragher (@23_carra)’in paylaştığı bir gönderi ()

Ian Rush: “En kısa zamanda iyileşmeni dilerim Sir Kenny Dalglish”

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Wishing a speedy recovery to the best…Sir Kenny Dalglish. Get well soon #YNWA

Ian Rush MBE (@ian_rush9)’in paylaştığı bir gönderi ()

Mesaj yayınlayanlardan bir diğeri de günümüzde Liverpool kalesini koruyan Brezilyalı Alisson Becker’di: “Becker ailesinden sevgiler”

İskoçya Milli Takımı: “Bu gece tüm güzel dileklerimizi Sir Kenny Dalglish’e gönderiyoruz. Kısa zamanda iyileş Kenny”

James Milner: “En kısa zamanda iyileş Sir Kenny”

Gary Lineker: “Çabucak iyileş, Sir Kenny”

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Son güncelleme: 14:03 11.04.2020