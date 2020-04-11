Javier Hernandez: ‘Futbolcular milyonlar kazanırken doktorların çok az kazanıyor olması yanlış!’

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen Chicharito lakaplı Meksikalı oyuncu Javier Hernandez corona virüsü ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Meksika’da yayın yapan W Deportes adlı radyoya konuşan Chicharito gelir adaletsizliğinin altını çizerken “Ben bir futbolcu olarak milyon dolarlar kazanırken, corona virüsü ile mücadele eden doktorların ve bilim adamlarının çok az kazanıyor olması doğru değil” dedi.

“Bana spor yaptığım için bir sürü para ödüyorlar ancak dünyayı dize getiren bu virüsü durdurmak için fedakarlık yapan insanlar neredeyse hiçbir şey kazanamıyor” ifadelerini kullanan 31 yaşındaki golcü oyuncu LA Galaxy’den yıllık 8 milyon Euro kazanıyor.