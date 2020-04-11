Işıtan Gün: ‘UEFA gerçekçi değil! Futbolun imajını zedeliyor…’

Futbolun ekol ülkelerinden Hollanda'nın en üst liginde mücadele eden Fortuna Sittard'ın patronu Işıtan Gün, gündemi SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Gün, Avrupa futbolunun son durumunu anlattı İşte Işıltan Gün’ün açıklamaları…

Hollanda’da federasyon, devletin izin vermesi durumunda mayıs ortasında idmanlara başlanarak haziran sonunda ligi bitirme senaryosu üzerinde çalışıyor. Ancak birçok kulüp, oyuncu sendikası ve taraftar dernekleri koalisyonu, liglerin bitirilmesinden yana görüş bildirdi. Hükümet 21 Nisan'da karar kısıtlama güncellemelerini açıklayacak.

EINDHOVEN Belediye Başkanı, federasyon ne karar alırsa alsın haziranda maçlara izin vermeyeceğini açıkladı. Birkaç önemli şehir yöneticisi de benzer açıklamalar yaptı. Maçlar için ilgili güvenlik ve sağlık kurullarının nihai onay vermesi gerekiyor. Yerel yönetimler bu riski almayacağını ilan etti. Bu yol izlenirse kalan maçların oynanması imkânsız hale geliyor.

RİSK ALIRLAR MI?

Hollanda’da futbolcu sendikası ve tüm kulüplerin kaptanları bir araya gelerek, sağlık açısından devlet kurumları yüzde 100 garanti verirse sezonu oynamaktan kaçınmayacaklarını açıkladılar. Ancak bu ortamda hangi devlet kurumu bu riski alır, bunu kestirmek oldukça güç.

Bana göre en doğru çözüm, bu sezonu derhal bitirerek yeni sezona odaklanmak olur. UEFA'nın yerel federasyonlara ‘Ligleri bitirin' şeklinde bir baskı yaptığı gerçek. Ama ulusal liglerde ne şekilde hareket edileceği kararı ülke federasyonlarına ait.

SIKINTI EKONOMİK

UEFA ‘Ligleri erken bitiren ülkelerin temsilcilerini Avrupa kupalarına almayabiliriz' şeklinde bir ifade kullandı ancak bunun çok gerçekçi bir tehdit olmadığını düşünüyorum. ‘Sezonu bitirmek zorundayız' söylemi futbolun imajını ciddi şekilde zedeliyor.

Herkes biliyor ki finansal açıdan yükümlülükler olmasa tüm Avrupa'da ligler çoktan sona erdirilmiş olurdu. Bana göre futbol, ulusal ve uluslararası kurumlarıyla bir spor faaliyetini bu derece para odaklı hale getirmenin ikilemini yaşıyor.

TÜRKİYE’DE FEDAKARLIK KAÇINILMAZ

Işıltan Gün, Türk kulüplerini nelerin beklediğini şu sözlerle anlattı: “Gelirlerde gerileme yaşanması muhtemel. En azından yayın gelirlerinin korunması için çaba göstermek gerekiyor. Dünya ekonomisindeki daralmaya bağlı olarak sponsorluk gelirleri etkilenebilir. Avrupa'nın en büyük liglerinde fedakârlık talep edildi; bu diğer liglerde de kaçınılmaz. Önümüzdeki birkaç yıl mali açıdan kriz yönetmenin önemi daha da önem kazanacak. Sportif açıdan da altyapıdan oyuncu yetiştirmeye verilen önemin giderek artması beklenebilir.”

KONTRATLAR DEĞİŞMEZ

“30 Haziran sonrası oyuncu sözleşmelerinin karmaşa getireceği kesin. Hukuki açıdan iki taraflı hiçbir sözleşme ya da akit tek taraflı olarak değiştirilemez. Maaş indirimleri, fesih, süre uzatımları dahil her türlü değişikliğe sporcu tarafından da imza atılması gerekir. Kiralıklar, opsiyonlar, serbest kalanlar, yeni kulüple anşanlar var.”

FUTBOL GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL!

“Başta bankacılık olmak üzere, otomotiv, sigortacılık gibi adeta sistematik olarak defalarca iflas edip vatandaşların vergisiyle kurtarılan, çok daha günahkâr sektörler mevcut. Bu açıdan bakacak olursanız futbol sektörünün sicili çok daha temizdi. Günah keçisi ilan edilmesi tarihsel gerçeklerle uyuşmuyor.”