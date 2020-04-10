Zico’lu 1982 Brezilya kadrosu corona virüsüne karşı bir araya geldi!

Brezilya’nın unutulmaz 1982 Dünya Kupası kadrosu bir araya geldi ve corona virüsü ile mücadele kapsamında Breziya’nın kalabalık ‘favela’larına yardım amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

Paulo Roberto Falcao’nun başlattığı inisiyatife kadronun efsane isimleri Zico, Junior ve Leandro da dahil olmak üzere hayatta olan 19 oyuncu da yayınladıkları video mesajla katıldı ve yardım çağrısında bulundu.

‘Brezilya için yeniden…’

Falcao “1982 Brezilya takımı yaratıcılığı, birlikteliği ve kolektif çalışma ahlakı ile bilinirdi. Şimdi Brezilya için yeniden harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı ve şu ana kadar bir haftadan kısa bir sürede 2 milyon 600 bin Brezilya Reali (3 milyon 410 bin Türk Lirası) bağış toplandığını açıkladı.

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Brezilya’nın ‘favela’ adı verilen fakir kenar mahallelerinde virüsün yayılmasından ve ‘favela’lardaki şartlar göz önüne alınınca salgının korkutucu boyutlara ulaşmasından çekinilirken Güney Amerika’nın en kalabalık ülkesinde şu ana kadar 974 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yollarına Rossi çıkmıştı…

Unutulmaz oyuncu Socrates, kaleci Waldir Peres ve orta saha oyuncusu Batista dışında tüm üyeleri hayatta olan ve kampanyaya katılan 1982 Brezilya kadrosu tüm zamanların Dünya Kupası kazanmamış en iyi takımları arasında gösteriliyor. Brezilya, İspanya’nın düzenlediği 1982 Dünya Kupası’nda ikinci grup aşamasına yükselmiş ancak beraberliğin yarı final için Brezilya’ya yeteceği son maçta İtalya’ya 3-2 yenilerek kupaya veda etmişti.

Paolo Rossi’nin üç golüyle yarı finale çıkan İtalya kupayı kazamış, Rossi 6 golle turnuvanın gol kralı olmuştu.