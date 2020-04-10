Vakıfbank’ın genç oyuncusundan piyano resitali

VakıfBank Spor Kulübü, genç takım oyuncularından Defne Mine Arlıel’in piyano çaldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2002 doğumlu olan ve smaçör pozisyonun oynayan Defne Mine Arlıel’in, evde kaldığı bu dönemde antrenmanlarına devam ederken, piyanoda da kendini geliştirmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Vakıfbank altyapısında forma giyen Defne Mine Arlıel’den piyano resitali. (Frederic Chopin – Nocturne No. 20 in C-sharp minor, Op. posth.)pic.twitter.com/WOx1I2VRT4 — SKOR (@SozcuSkor) April 10, 2020

Arlıel videoda, Frederic Chopin’in Piyanist filmiyle özdeşleşen unutulmaz Nocturne No. 20 in C-sharp minor, Op. posth. adlı eserini çaldı.