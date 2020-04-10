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Sözcü

Vakıfbank’ın genç oyuncusundan piyano resitali

Vakıfbank'ın altyapısında forma giyen Defne Mine Arlıel'nın piyano çaldığı video kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Arlıel, Chopin'in Nocturne No. 20 in C-sharp minor, Op. posth. adlı eserini çaldı.

17:54 -
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Vakıfbank’ın genç oyuncusundan piyano resitali

VakıfBank Spor Kulübü, genç takım oyuncularından Defne Mine Arlıel’in piyano çaldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2002 doğumlu olan ve smaçör pozisyonun oynayan Defne Mine Arlıel’in, evde kaldığı bu dönemde antrenmanlarına devam ederken, piyanoda da kendini geliştirmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Arlıel videoda, Frederic Chopin’in Piyanist filmiyle özdeşleşen unutulmaz Nocturne No. 20 in C-sharp minor, Op. posth. adlı eserini çaldı.

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Son güncelleme: 17:56 10.04.2020